Вернувшийся с СВО Герой России рассказал о подготовке к Параду Победы

Американский Абрамс, подбитый в районе Бердычей на Авдеевском направлении — один из самых популярных экспонатов выставки трофейной техники. Герой России, участник спецоперации, инженер-пилот ударного вертолета КА-52 Роман Кобец впервые увидел танк США на Поклонной горе, еще и так близко. Хотя сам уничтожал вражескую технику с самых первых дней СВО.

Тогда поставки иностранного вооружения на Украину были не столь масштабны. А появление русских «Аллигаторов» в небе над Гостомелем стало неожиданностью для ВСУ.

«Работали в упор по противнику. Не давали ему просто головы поднять. То есть выскакивали на пределе, уходили из атаки тут же на пределе. Маневренность вертолета, его боевая живучесть, позволяют выполнять такие задачи даже с учетом того, что он, в принципе, не создан для этого», - рассказал «Звезде» Герой России Роман Кобец.

Управлять «Аллигатором» Роман Кобец начал в 2003-м году после окончания Сызранского высшего военного училища летчиков. В ходе спецоперации выполнил 25 боевых вылетов. Как он рассказывает, приходилось постоянно маневрировать, оставаясь вне зоны действия украинской ПВО. Но один из ударов вражеского ПЗРК все же настиг вертолет.

«Закончилось все тем, что наш вертолет был сбит, не мог выполнять дальнейший полет и, соответственно, нам пришлось катапультироваться. После катапультирования попали в госпиталь, а в дальнейшем командование распорядилось, что необходимо дальше учиться и попал в академию», - поделился Герой России.

Расчеты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, в которой сейчас Роман Кобец проходит обучение, принимают участие в Параде Победы на Красной площади. Сам он до репетиций не был на ней ни разу в жизни.

«Это честь, пройти 9 мая по Красной площади. И, конечно, об этом я когда-то и мечтать не мог, находясь в строевых частях, где-то на Дальнем Востоке», - добавил Роман Кобец.

Кроме Романа по Красной площади пройдут и другие участники СВО. Впервые сформирована парадная коробка из тех, кто еще совсем недавно сражался на передовой.

Это более 200 человек. Бойцы будут маршировать не в парадной форме, а в полной экипировке. И уже через несколько дней вернутся к выполнению своих задач в зоне проведения специальной военной операции.