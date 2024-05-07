США не видят причин менять готовность ядерных сил из-за учений России

Соединенные Штаты Америки не нашли повода менять готовность ядерных сил в связи с будущими российскими ядерными учениями. Об этом 7 мая заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РИА Новости.

Сингх прокомментировала журналистам готовящиеся учения в России и заявила, что Вашингтон не видел доказательств того, что Москва будет использовать ядерное оружие.

Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили надежду, что военные учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия остудят «горячие головы» официальных лиц Запада.