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США не видят причин менять готовность ядерных сил из-за учений России

Сабрина Сингх сообщила, что США не видели свидетельств о планах России на использование ядерного оружия.
Мария Зайцева 2024-05-07 22:51:53
© Фото: defense.gov

Соединенные Штаты Америки не нашли повода менять готовность ядерных сил в связи с будущими российскими ядерными учениями. Об этом 7 мая заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РИА Новости.

Сингх прокомментировала журналистам готовящиеся учения в России и заявила, что Вашингтон не видел доказательств того, что Москва будет использовать ядерное оружие.

Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили надежду, что военные учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия остудят «горячие головы» официальных лиц Запада.

#Россия #в стране и мире #ядерное оружие #Пентагон #ядерные силы #Сабрина Сингх
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