Паводки превратили деревню Ефимова под Тюменью в обитаемый остров

Из-за весенних паводков деревня Ефимова в Абатском районе Тюменской области превратилась в обитаемый остров. Единственная дорога, соединявшая населенный пункт с большой землей, ушла под воду, и теперь попасть домой можно только на лодке.

При этом далеко не все жители покинули свои участки, в пункты временного размещения отправились лишь старики и дети. Оставшиеся присматривают за хозяйством и ждут спада воды.

Между тем, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что вчера в регионе ожидали пик уровня реки Ишим в селе Абатское, «но нынешний паводок аномальный». По его словам, вода снова поднялась, на утро 30 апреля ее уровень составил 12 метров 22 сантиметра, что на 74 сантиметра выше максимума 2017 года. Он также заявил, что пики паводка на реке Тобол в регионе сдвинулись на май, отметив, что река ведет себя непредсказуемо.

Накануне стало известно, что жители оказавшегося в зоне паводка села Абатское вынуждены были отказаться от употребления воды из-под крана в качестве питьевой, так как она стала непригодной для этих целей. Теперь люди вынуждены набирать воду из бочек.