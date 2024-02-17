До сотни литров в минуту: бойцы показали «передвижную заправку» на передовой

После парилки вкуснейший домашний борщ на обед, а перед баней авторские стрижки от комвзвода - полный комплекс бытовых услуг и недалеко от передовой, но в безопасной тыловой зоне доступен нашим бойцам на всех направлениях специальной военной операции.

Такой комплекс есть в каждом подразделении. Баня на дровах. Прачечная, столовая и парикмахерская. Стрижки под машинку правда пока единственная прическа, которую тут предлагают. Зато стрижет лично комвзвода - заботливо и внимательно.

«Приходят парни с задачи, покупаются, отдохнут, вайфай, с домом свяжутся, листовки почитают, чайку попьют. Конечно, разгрузка есть какая-то. Поэтому все довольны», - рассказал военнослужащий.

Здесь же неподалеку - столовая и продовольственный склад. Кухня домашняя. А для хранения продуктов приспособили необычные емкости.

Расположение - подальше от линии фронта. Здесь реже слышатся разрывы снарядов. Но сюда вполне добивает ствольная артиллерия. Поэтому все замаскировано и закопано так же как на передовой.

Отсюда идут поставки вооружения и топлива передовым отрядам.

Доставка горючего в условиях боевой обстановки - непростая задача. Район дозаправки выбирают тщательно. Задача при подвозе - сделаться максимально неприметными.

«Вот сейчас мы выключили мигалку, потому что это лишнее привлечение внимания, а так как мы на передовой - выключаем все световые мигающие приборы. Танки приходилось заправлять, САУ, БТРы, также и Ураоы и БМП. Все заправляем», - рассказал водитель с позывным Володя.

Служба доставки топлива на позиции. Заправляет исключительно армейские машины. До сотни литров в минуту горючего подает.

Наблюдение и разведку наших сил враг ведет непрерывно. Важно не выдать места: откуда идут поставки и куда бойцы убывают на ротацию. После важных боев или тяжелых штурмов. Перевести дух и восстановится. Очень помогает такая перезагрузка.

Ранее мы показывали, как заправляют танки вблизи передовой. Работа в пунктах полевой заправки опасная, так как противник постоянно пытается прервать снабжение наших войск.