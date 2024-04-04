Работа в тени: как действуют передовые авианаводчики в зоне СВО

Пара штурмовиков СУ-25 взмывают в серое небо. Под крыльями - неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13. «Грачи» группировки войск «Центр» готовятся зайти на цели. Авиационные наводчики на земле подсказывают экипажам координаты скопления боевиков к северо-западу от Авдеевки. Они же ведут корректировку.

Успех работы авианаводчиков зависит от высоты. Чем выше позиция, тем устойчивее связь. Поэтому бойцам приходится преодолевать по сотне ступеней в день. Вверх, вниз и снова вверх. Ступенька за ступенькой мы поднимаемся к позициям наших передовых авиационных наводчиков.

«Я считаю, что, сколько бы я ни поднимался, главное - чтобы наша работа была эффективна. А так - да, физическая форма у нас в порядке», - говорит один из специалистов.

Авианаводчики - глаза летных экипажей. Пристально наблюдая за позициями боевиков, они по закрытому каналу связи тут же передают данные летчикам, которые уже находятся в воздухе.

«Через пять минут работай. Через пять минут будут пуски ракет», - говорит авианаводчик.

В небе 5 минут пролетают как 5 секунд. И штурмовики поражают целое подразделение неонацистов.

Большой палец вверх - авианаводчики подтверждают попадание. Кадры объективного контроля подтверждают: вылазка боевиков в очередной раз проваливалась. Их позиции окутаны дымом.

«Стараемся взаимодействовать с группами разведки, группой БПЛА. И по максимуму наблюдать поражение цели. Максимально стараемся обеспечить легкую работу летчикам в воздухе», - говорит авианаводчик с позывным «Луна».

Не успели «Грачи» вернуться на базу, как уже на другом участке Авдеевского направления колонну бронетехники националистов поражают наши Ка-52 - ударные вертолеты «Аллигаторы».

Команды на своевременные отстрелы тепловых ловушек и виражи в небе экипажу тоже передают авианаводчики, оберегая летчиков и боевые машины от вражеских зенитных ракет. И здесь по-настоящему важен острый глаз.

«Увидеть, нет ли пусков противника по нашей авиации», - говорит передовой авианаводчик ЦВО с позывным «Крот».

Их важная и чрезвычайно опасная работа часто остается в тени. Но именно от четких и слаженных действий передовых авианаводчиков зависит успех практически любой воздушной операции.