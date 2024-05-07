Песков назвал изначальной целью СВО защиту от угроз НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ начала специальную военную операцию для защиты себя и будущих поколений от угроз НАТО и Киева. Об этом он рассказал в комментарии британскому телеканалу Sky News.

По словам пресс-секретаря, кроме достижения собственных целей задачей СВО является и защита архитектуры безопасности, также от угроз Североатлантического альянса и Украины.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно специальная военная операция завершится успехом для России.