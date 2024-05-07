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Песков назвал изначальной целью СВО защиту от угроз НАТО

Пресс-секретарь президента назвал одной из целей СВО защиту России и будущих поколений.
Мария Зайцева 2024-05-07 20:29:15
© Фото: Evgeny Philippov Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ начала специальную военную операцию для защиты себя и будущих поколений от угроз НАТО и Киева. Об этом он рассказал в комментарии британскому телеканалу Sky News.

По словам пресс-секретаря, кроме достижения собственных целей задачей СВО является и защита архитектуры безопасности, также от угроз Североатлантического альянса и Украины.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно специальная военная операция завершится успехом для России.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Дмитрий Песков #пресс-секретарь президента #СВО
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