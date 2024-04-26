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Песков: СВО рано или поздно завершится успехом России

По словам представителя Кремля, по завершении конфликта России предстоит выстраивать отношения с Европой на новых основах.
Алексей Курильченко 2024-04-26 13:48:06
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Специальная военная операция завершится успехом России - рано или поздно. После этого Москва будет заново выстраивать отношения с Европой на новых основах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Так или иначе, отношения придется выстраивать. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что у России имеется большой опыт отношений с европейскими странами и он будет учитываться. Географически РФ и ЕС «никуда не деться», поэтому выстраивать новые отношения предстоит в любом случае. При этом договоренности будут касаться новых модальностей отношений РФ со странами европейского региона.

Ранее Песков заявил, что на данный момент Кремль не наблюдает изменений в вопросе проведения переговоров Москвы и Киева. Украина не принимает возможность ведения диалога - готовность решить конфликт мирным путем пока выражает только российская сторона.

 

#в стране и мире #Европа #Кремль #Дмитрий Песков #отношения
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