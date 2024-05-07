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Глава МИД Австрии опроверг информацию о желании страны вступить в НАТО

По словам главы МИД Австрии, они хотят обменяться информацией с альянсом и обратить внимание на нейтральные государства.
Мария Зайцева 2024-05-07 19:44:10
© Фото: IMAGO, Janine Schmitz, Globallookpress

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна не собирается входить в НАТО. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте парламента.

По словам главы дипведомства, Австрия стремится к обмену информацией с НАТО, вместе с Ирландией, Мальтой и Швейцарией. По словам Шалленберга, Австрия «не хочет, чтобы о ней забыли» и намеревается обратить внимание на нейтральные государства.

Ранее Австрия выслала двух сотрудников посольства России в Вене под предлогом их «несовместимости с дипломатическим статусом».

#в стране и мире #НАТО #австрия #Александер Шалленберг #глава МИД Австрии
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