Глава МИД Австрии опроверг информацию о желании страны вступить в НАТО

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна не собирается входить в НАТО. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте парламента.

По словам главы дипведомства, Австрия стремится к обмену информацией с НАТО, вместе с Ирландией, Мальтой и Швейцарией. По словам Шалленберга, Австрия «не хочет, чтобы о ней забыли» и намеревается обратить внимание на нейтральные государства.

Ранее Австрия выслала двух сотрудников посольства России в Вене под предлогом их «несовместимости с дипломатическим статусом».