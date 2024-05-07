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Защита журналистки Кеворковой будет обжаловать решение суда

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения журналистке в виде заключения под стражу до 6 июля.
Игнат Далакян 2024-05-07 18:09:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Защита журналистки Надежды Кеворковой не согласна с ее арестом. Об этом сказала «Звезде» ее адвокат Альбина Павлова.

«Защита не согласна с избранной мерой пресечения. Считаем, что она чрезмерно жестока. Поэтому будем в любом случае обжаловать. Надеемся на справедливость суда апелляционной инстанции», - сказала адвокат Кеворковой.

Журналистке сегодня избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Надежду Кеворкову обвиняют в оправдании терроризма.

Ее задержали вчера после обыска, журналистке вменили два эпизода оправдания терроризма из-за двух постов в соцсетях - перепечатки статьи о нападении на Нальчик и поста с оправданием деятельности движения «Талибан»*.

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

#защита #арест #адвокат #суд #наш эксклюзив #обжалование #Надежда Кеворкова
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