Защита журналистки Кеворковой будет обжаловать решение суда

Защита журналистки Надежды Кеворковой не согласна с ее арестом. Об этом сказала «Звезде» ее адвокат Альбина Павлова.

«Защита не согласна с избранной мерой пресечения. Считаем, что она чрезмерно жестока. Поэтому будем в любом случае обжаловать. Надеемся на справедливость суда апелляционной инстанции», - сказала адвокат Кеворковой.

Журналистке сегодня избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Надежду Кеворкову обвиняют в оправдании терроризма.

Ее задержали вчера после обыска, журналистке вменили два эпизода оправдания терроризма из-за двух постов в соцсетях - перепечатки статьи о нападении на Нальчик и поста с оправданием деятельности движения «Талибан»*.

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.