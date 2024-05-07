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Суд арестовал обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову

Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 июля.
Игнат Далакян 2024-05-07 17:31:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой сроком до 6 июля», - огласила решение судья.

Защита журналистки требовала меру пресечения в виде домашнего ареста или личного поручительства, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.

Надежду Кеворкову задержали 6 мая. При обыске в доме у журналистки изъяли ее телефон и компьютер. Отмечается, что она публиковала в личном Telegram-канале цитаты убитого друга Орхана Джемаля, которые связаны с нападением в Нальчике в 2005 году.

Ей предъявили обвинение по статье УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или его пропаганды. Надежда Кеворкова вину не признала.

#терроризм #арест #суд #наш эксклюзив #Надежда Кеворкова
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