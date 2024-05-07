Суд арестовал обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову

Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой сроком до 6 июля», - огласила решение судья.

Защита журналистки требовала меру пресечения в виде домашнего ареста или личного поручительства, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.

Надежду Кеворкову задержали 6 мая. При обыске в доме у журналистки изъяли ее телефон и компьютер. Отмечается, что она публиковала в личном Telegram-канале цитаты убитого друга Орхана Джемаля, которые связаны с нападением в Нальчике в 2005 году.

Ей предъявили обвинение по статье УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или его пропаганды. Надежда Кеворкова вину не признала.