При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали пожарные

Украинский беспилотный летательный аппарат ранил пожарных в Горловке. Вражеский БПЛА атаковал пожарную часть, когда огнеборцы вернулись с очередного вызова.
«В Горловке сотрудники ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник», - цитирует «360» сообщение МЧС.
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
ВСУ неоднократно наносили удары по мирным жителям в Донецкой Народной Республике. Так, в апреле украинские боевики обстреляли больницу и станцию переливания крови в центре Горловки. Вскоре после первого удара последовал и второй. Отмечалось, что ВСУ вели огонь из американской РСЗО HIMARS.
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