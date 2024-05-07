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При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали пожарные

На данный момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь.
Игнат Далакян 2024-05-07 18:59:18
© Фото: МЧС РФ

Украинский беспилотный летательный аппарат ранил пожарных в Горловке. Вражеский БПЛА атаковал пожарную часть, когда огнеборцы вернулись с очередного вызова.

«В Горловке сотрудники ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник», - цитирует «360» сообщение МЧС.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

ВСУ неоднократно наносили удары по мирным жителям в Донецкой Народной Республике. Так, в апреле украинские боевики обстреляли больницу и станцию переливания крови в центре Горловки. Вскоре после первого удара последовал и второй. Отмечалось, что ВСУ вели огонь из американской РСЗО HIMARS.

#в стране и мире #бпла #дрон #ВСУ #Горловка #пострадавшие #пожарные
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