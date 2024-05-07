Россия ответила на решение властей Берлина запретить флаги РФ 8-9 мая

Российское посольство в Германии назвало неприемлемым решение берлинских властей запретить 8-9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы.

Как передает «360», в дипломатическом ведомстве потребовали полной отмены соответствующих запретов. Посольство России в Германии назвало их «дискриминацией, противоречащей духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии».

Посольство РФ в Берлине напомнило местным властям, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 миллионов своих граждан, которые пали на полях сражений или стали жертвами зверств нацистов. В дипмиссии отметили, что неравнодушные жители Германии должны иметь возможность достойно отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма.

Ранее в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне развернули 300-метровую Георгиевскую ленту на Поклонной горе в Москве. Мероприятие состоялось 3 мая. Министерство обороны России сообщило, что в нем приняли участие свыше 3 000 человек.