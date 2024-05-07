МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия ответила на решение властей Берлина запретить флаги РФ 8-9 мая

Посольство РФ в Германии потребовало отменить все соответствующие запреты.
Игнат Далакян 2024-05-07 18:40:44
© Фото: Carsten Koall, dpa, Globallookpress

Российское посольство в Германии назвало неприемлемым решение берлинских властей запретить 8-9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы.

Как передает «360», в дипломатическом ведомстве потребовали полной отмены соответствующих запретов. Посольство России в Германии назвало их «дискриминацией, противоречащей духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии».

Посольство РФ в Берлине напомнило местным властям, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 миллионов своих граждан, которые пали на полях сражений или стали жертвами зверств нацистов. В дипмиссии отметили, что неравнодушные жители Германии должны иметь возможность достойно отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма.

Ранее в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне развернули 300-метровую Георгиевскую ленту на Поклонной горе в Москве. Мероприятие состоялось 3 мая. Министерство обороны России сообщило, что в нем приняли участие свыше 3 000 человек.

#в стране и мире #9 мая #день победы #Германия #запреты #флаги #российская символика
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049