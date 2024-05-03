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На Поклонной горе развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

Мероприятие состоялось в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Участников акции поприветствовал заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.
2024-05-03 16:58:39
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве на Поклонной горе развернули 300-метровую Георгиевскую ленту, а также масштабные Знамена Победы и движения Юнармия. В мероприятии участвовали свыше трех тысяч человек, сообщает Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что на Поклонной горе стартовала акция «Символ Великой Победы» с участием юнармейцев. Мероприятие прошло в преддверии празднования Дня Победы, который отмечается в нашей стране ежегодно 9 Мая. Замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин выступил перед собравшимися.

«На Поклонной горе, в едином строю с военнослужащими – участниками специальной военной операции находятся представители патриотических молодежных организаций – юнармейцы, участники движения "Волонтерская рота Боевого Братства" и общественной организации "Молодая Гвардия Единой России". Своим участием в этом мероприятии мы отдаем дань уважения, тем, кто отстоял и сейчас отстаивает свободу и независимость нашей Родины», - сказал Горемыкин.

Акция началась с торжественной церемонии передачи 79 копий Знамени Победы российским военнослужащим в воинские части и подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации. Знамена вместе с российскими триколорами установят в освобожденных бойцами ВС РФ городах и селах.

Подобные патриотические акции проходят регулярно. Так, в 2019 году возле Останкинской телебашни в преддверии Дня Победы развернули огромную георгиевскую ленту, площадь которой составила более 2000 квадратных метров, а длина составила 300 метров, а вес превысил 100 килограммов. На ее изготовление ушло около трех месяцев.

В рамках мероприятия состоялась более тысячи школьников и воспитанников образовательных организации Минобороны вступили в ряды «Юнармии». Клятву принял начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный. В финале акции десятки пар закружились в вальсе под музыку военных лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #день победы #юнармейцы #Поклонная гора #георгиевская лента
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