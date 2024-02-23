Горемыкин вручил госнаграды бойцам на Южно-Донецком направлении

Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил бойцов группировки войск «Восток», особо отличившихся в зоне проведения спецоперации, проявивших мужество и героизм при выполнении воинского долга.

«Награду мне дали за грамотное управление личным составом, сохранение их жизней и здоровья при штурме опорного пункта противника. Нами было захвачено очень много трофеев натовского образца, захватили их радиостанцию, слушали постоянно и знали, что они планируют. В течение дня удерживали опорный пункт. Противник использовал много FPV-дронов, что мешало эвакуировать личный состав и проводить его ротацию. Поэтому держались имеющимися силами сутки», - рассказал командир десантно-штурмового взвода с позывным «Беркут».

Ордена и медали вручили прямо на позициях, находящихся на Южно-Донецком направлении. Среди отличившихся военнослужащие мотострелкового объединения Восточного военного округа и соединения морской пехоты Балтийского флота. Им были вручены ордена Мужества, медали Суворова, Жукова и «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени. Замглавы военного ведомства отметил высокий боевой дух бойцов.

«Спасибо за ваш воинский труд. От души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Уверен, ваши близкие тоже гордятся вами», - сказал Горемыкин.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.