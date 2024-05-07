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Собянин высказался о впечатляющих задачах Путина на новый срок

По словам мэра Москвы, задачи, которые поставил Путин в новом сроке, впечатляют.
Мария Зайцева 2024-05-07 16:15:20
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал «Звезде» после инаугурации Владимира Путина, что глава государства поставил в новом сроке строгие, но впечатляющие задачи.

По словам Собянина, все считают, что Россия находится в тяжелой ситуации, но Путин выбрал задачи не только поддерживать стабильность, но и реализовывать амбициозные цели и развиваться.

«Благодаря опыту и мудрости Владимира Путина я уверен, что победа будет за нами!» - добавил мэр Москвы.

Седьмого мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.

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