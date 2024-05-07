В Зеленодольске спустили на воду сразу два военных корабля

В Зеленодольске (Татарстан) спустили на воду два военных корабля. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.
Спуск произошел на Зеленодольском заводе имени Горького. Эти два корабля - патрульный корабль «Виктор Великий» и малый ракетный корабль «Тайфун».
Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев отметил, что завод обеспечен государственным оборонным заказом до 2027 года.
Предназначение «Виктора Великого» - охрана территориальных вод, патрулирование, оказание помощи пострадавшим при морских катастрофах, а также экологический мониторинг окружающей среды.
Малый ракетный корабль «Тайфун» же должен поражать критически важные объекты противника в береговой и континентальной зонах, уничтожать боевые надводные корабли, суда и катера неприятеля, а также искусственные объекты - как стационарные, так и плавучие.
Ранее сообщалось, что на Зеленодольском судостроительном заводе спустили на воду малый ракетный корабль «Наро-Фоминск».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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