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В Зеленодольске спустили на воду сразу два военных корабля

Спущенные на воду корабли - малый ракетный корабль «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий».
2024-05-07 18:05:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Зеленодольске (Татарстан) спустили на воду два военных корабля. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Спуск произошел на Зеленодольском заводе имени Горького. Эти два корабля - патрульный корабль «Виктор Великий» и малый ракетный корабль «Тайфун».

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев отметил, что завод обеспечен государственным оборонным заказом до 2027 года. 

Предназначение «Виктора Великого» - охрана территориальных вод, патрулирование, оказание помощи пострадавшим при морских катастрофах, а также экологический мониторинг окружающей среды. 

Малый ракетный корабль «Тайфун» же должен поражать критически важные объекты противника в береговой и континентальной зонах, уничтожать боевые надводные корабли, суда и катера неприятеля, а также искусственные объекты - как стационарные, так и плавучие. 

Ранее сообщалось, что на Зеленодольском судостроительном заводе спустили на воду малый ракетный корабль «Наро-Фоминск».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ОПК #тайфун #корабли #спуск на воду #зеленодольский завод #Виктор Великий
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