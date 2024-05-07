В Зеленодольске спустили на воду сразу два военных корабля

В Зеленодольске (Татарстан) спустили на воду два военных корабля. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Спуск произошел на Зеленодольском заводе имени Горького. Эти два корабля - патрульный корабль «Виктор Великий» и малый ракетный корабль «Тайфун».

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев отметил, что завод обеспечен государственным оборонным заказом до 2027 года.

Предназначение «Виктора Великого» - охрана территориальных вод, патрулирование, оказание помощи пострадавшим при морских катастрофах, а также экологический мониторинг окружающей среды.

Малый ракетный корабль «Тайфун» же должен поражать критически важные объекты противника в береговой и континентальной зонах, уничтожать боевые надводные корабли, суда и катера неприятеля, а также искусственные объекты - как стационарные, так и плавучие.

Ранее сообщалось, что на Зеленодольском судостроительном заводе спустили на воду малый ракетный корабль «Наро-Фоминск».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.