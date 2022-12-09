Армия В Татарстане спустили на воду новый малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» Свои высокие возможности корабли этого проекта блестяще продемонстрировали в ходе военной операции России в Сирии. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Новый малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» проекта 21631 («Буян-М») спущен на воду. Торжественная церемония прошла на Зеленодольском судостроительном заводе. По старой флотской традиции о борт корабля разбили бутылку шампанского. Накануне церемонии, главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову было доложено о готовности корабля к спуску на воду. Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика