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В Татарстане спустили на воду новый малый ракетный корабль «Наро-Фоминск»

17:30 09.12.2022
Свои высокие возможности корабли этого проекта блестяще продемонстрировали в ходе военной операции России в Сирии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Новый малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» проекта 21631 («Буян-М») спущен на воду. Торжественная церемония прошла на Зеленодольском судостроительном заводе. По старой флотской традиции о борт корабля разбили бутылку шампанского.

Накануне церемонии, главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову было доложено о готовности корабля к спуску на воду.

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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