МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Следственный комитет просит арестовать журналистку Надежду Кеворкову

Писательницу обвиняют в оправдании терроризма из-за постов в Telegram-канале.
Услада Дубинина 2024-05-07 14:10:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Следствие направило ходатайство об аресте 65-летней журналистки Надежды Кеворковой в Басманный районный суд Москвы. Женщину обвиняют по статье 205.2 Уголовного кодекса «Оправдание терроризма». Утром 6 мая в квартире Надежды Кеворковой прошел обыск.


«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой поступило в суд. Оно будет рассмотрено в ближайшее время», - сообщили в Басманном суде Москвы изданию ТАСС.


Надежду Кеворкову обвиняют в публикации в личном Telegram-канале цитат убитого друга Орхана Джемаля, которые связаны с нападением в Нальчике в 2005 году. Со слов адвоката, журналистку также обвиняют в оправдании запрещенной в России группировки «Талибан»*.


Ранее Надежда Кеворкова работала в изданиях «Новая газета» (СМИ-иноагент), «Независимая газета» и RT. Также журналистка является автором книг «Палестина. Сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим» о палестино-израильском конфликте. В 2010 году Кеворкову номинировали на премию International Women of Courage.


* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

#в стране и мире #терроризм #журналист #арест #Басманный суд
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049