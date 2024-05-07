Следственный комитет просит арестовать журналистку Надежду Кеворкову

Следствие направило ходатайство об аресте 65-летней журналистки Надежды Кеворковой в Басманный районный суд Москвы. Женщину обвиняют по статье 205.2 Уголовного кодекса «Оправдание терроризма». Утром 6 мая в квартире Надежды Кеворковой прошел обыск.



«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой поступило в суд. Оно будет рассмотрено в ближайшее время», - сообщили в Басманном суде Москвы изданию ТАСС.



Надежду Кеворкову обвиняют в публикации в личном Telegram-канале цитат убитого друга Орхана Джемаля, которые связаны с нападением в Нальчике в 2005 году. Со слов адвоката, журналистку также обвиняют в оправдании запрещенной в России группировки «Талибан»*.



Ранее Надежда Кеворкова работала в изданиях «Новая газета» (СМИ-иноагент), «Независимая газета» и RT. Также журналистка является автором книг «Палестина. Сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим» о палестино-израильском конфликте. В 2010 году Кеворкову номинировали на премию International Women of Courage.



* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.