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МИД Франции вызвал посла России Мешкова

В ведомстве заявили о злоупотреблении дипломатическими каналами для манипуляций с информацией.
Мария Зайцева 2024-05-07 15:07:40
© Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова. Об этом сообщает французское агентство Agence France-Presse со ссылкой на дипведомство.

В дипломатическом ведомстве заявили, что Москва якобы «перекладывает ответственность, пытаясь обвинить Запад в угрозе», а также там обвинили Россию в «дестабилизации стран Европы в большей степени с помощью кибератак и гибридных действий».

В МИД Франции заявили, что, по их мнению, Россия злоупотребляет дипломатическими каналами для манипуляций информацией и запугивания. В дипведомстве дополнили, что это решение также является ответным на вызов посла Франции в МИД РФ.

В понедельник в Министерство иностранных дел России вызвали посла Франции Пьера Леви, причиной его визита стали враждебные заявления французского руководства.

#в стране и мире #кибератаки #Посол России #МИД Франции #Алексей Мешков #дипломатические каналы
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