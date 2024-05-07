МИД Франции вызвал посла России Мешкова

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова. Об этом сообщает французское агентство Agence France-Presse со ссылкой на дипведомство.

В дипломатическом ведомстве заявили, что Москва якобы «перекладывает ответственность, пытаясь обвинить Запад в угрозе», а также там обвинили Россию в «дестабилизации стран Европы в большей степени с помощью кибератак и гибридных действий».

В МИД Франции заявили, что, по их мнению, Россия злоупотребляет дипломатическими каналами для манипуляций информацией и запугивания. В дипведомстве дополнили, что это решение также является ответным на вызов посла Франции в МИД РФ.

В понедельник в Министерство иностранных дел России вызвали посла Франции Пьера Леви, причиной его визита стали враждебные заявления французского руководства.