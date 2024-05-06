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Посол Франции прибыл в здание МИД РФ

Причины вызова посла в российское дипведомство неизвестны.
Мария Зайцева 2024-05-06 15:09:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Посол Великобритании Найджел Кейси прибыл в Министерство иностранных дел России. Ранее было известно, что его вызвали в понедельник. Причина визита посла в дипведомство неизвестна.

2 мая Кейси совершил визит в Киев, где заявил о праве Украины совершать атаки по территории России оружием Британии. Посол Великобритании также сообщил о намерениях Лондона ежедгодно отправлять для помощи Киеву £3 млрд. Он добавил, что поддержка будет оказываться столько, сколько необходимо.

Стало известно также о визите в Министерство иностранных дел посла Франции Пьера Леви, причина его приезда неизвестна.

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