Посол Франции прибыл в здание МИД РФ

Посол Великобритании Найджел Кейси прибыл в Министерство иностранных дел России. Ранее было известно, что его вызвали в понедельник. Причина визита посла в дипведомство неизвестна.

2 мая Кейси совершил визит в Киев, где заявил о праве Украины совершать атаки по территории России оружием Британии. Посол Великобритании также сообщил о намерениях Лондона ежедгодно отправлять для помощи Киеву £3 млрд. Он добавил, что поддержка будет оказываться столько, сколько необходимо.

Стало известно также о визите в Министерство иностранных дел посла Франции Пьера Леви, причина его приезда неизвестна.