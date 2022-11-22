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Путин в режиме ВКС принял участие в спуске на воду атомного ледокола «Якутия»

Игнат Далакян
14:28 22.11.2022
Атомный ледокол «Якутия» спустили на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась церемония поднятия флага Российской Федерации на ледоколе «Урал» и спуска на воду ледокола «Якутия».

В мероприятии по видеосвязи принял участие российский президент Владимир Путин.

В конце августа на петербургском судостроительном предприятии рассказали, что на третий атомный серийный ледокол «Якутия» погрузили две реакторные установки «РИТМ-200».

«Якутия» - это четвертый ледокол проекта 22 220, построенный на Балтийском заводе. Головной атомный ледокол проекта - «Арктика» - был спущен со стапелей в 2016 году. В 2017 году состоялся торжественный спуск первого серийного судна проекта - «Сибирь», а спустя два года был спущен на воду ледокол «Урал».

Ранее в Минобороны России сообщили, что морской тральщик «Петр Ильичев» был принят в состав Тихоокеанского флота. Состоялся торжественный митинг, в котором принял участие командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев.

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