В СК сообщили, что Клебанову изберут меру пресечения 8 мая

Мера пресечения в отношении экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова будет избрана 8 мая. Об этом сообщили «Звезде» в региональном СК РФ.

Сообщается, что судебное заседание по делу о получении взятки в особо крупном размере состоится в среду, 8 мая.

Напомним, что бывший чиновник обвиняется в получении взятки в размере 5 млн рублей за якобы пособничество в выплатах за работу, выполненную в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По данным следствия, Клебанов угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты, если ему не передадут деньги. Факт совершения преступления выявили сотрудники регионального Следственного комитета.