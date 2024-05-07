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В СК сообщили, что Клебанову изберут меру пресечения 8 мая

Экс-глава Минтранса Башкирии обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Глеб Владовский 2024-05-07 10:47:32
© Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Мера пресечения в отношении экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова будет избрана 8 мая. Об этом сообщили «Звезде» в региональном СК РФ.

Сообщается, что судебное заседание по делу о получении взятки в особо крупном размере состоится в среду, 8 мая.

Напомним, что бывший чиновник обвиняется в получении взятки в размере 5 млн рублей за якобы пособничество в выплатах за работу, выполненную в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По данным следствия, Клебанов угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты, если ему не передадут деньги. Факт совершения преступления выявили сотрудники  регионального Следственного комитета.

#Башкирия #СК РФ #наш эксклюзив #взятка
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