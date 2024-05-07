МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле началась церемония инаугурации Владимира Путина

В зал внесли флаг России и президентский штандарт.
Глеб Владовский 2024-05-07 11:45:36
© Фото: ТРК «Звезда»

Началась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Она проходит в Кремле.

В рамках проведения начала церемонии знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и Конституцию Российской Федерации в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

Далее в зал вошли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец для принятия участия в инаугурации. Главу государства встретил комендант Кремля, после чего российский лидер вошел в Андреевский зал, где его встретят приглашенные гости.

#Кремль #Владимир Путин #президент РФ #Инагурация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049