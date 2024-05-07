В Кремле началась церемония инаугурации Владимира Путина

Началась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Она проходит в Кремле.

В рамках проведения начала церемонии знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и Конституцию Российской Федерации в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

Далее в зал вошли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец для принятия участия в инаугурации. Главу государства встретил комендант Кремля, после чего российский лидер вошел в Андреевский зал, где его встретят приглашенные гости.