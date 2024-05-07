Диетолог Дианова рассказала о вреде и пользе спаржи

У молодых побегов спаржи есть масса полезных для здоровья веществ и мало калорий. Об уникальных свойствах этого растения рассказала в интервью Радио Sputnik диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, спаржа является низкокалорийным продуктом, она обогащена клетчаткой, витаминами A, B, C, и E и обладает мочегонным эффектом.

«В этом продукте есть железо, магний, медь, марганец - все то, что влияет на кроветворную систему, поэтому это полезный продукт для женщин, которые страдают железодефицитной анемией», - рассказала гастроэнтеролог.

Однако людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и подагрой, следует воздержаться от употребления спаржи.

«Если есть воспалительные заболевания кишечника в стадии обострения или панкреатит, спаржу употреблять не стоит», - добавила эксперт.

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