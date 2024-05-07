Танкисты показали необычную маскировку с ветками деревьев на Т-80

Танкисты группировки войск «Центр» нанесли удары из Т-80 по укрытиям украинских боевиков в разрушенных зданиях и лесопосадке на Авдеевском направлении. На видео - работа российских бойцов и неудачная попытка противника пулеметным огнем уничтожить прицел нашего танка.

Наводчик-оператор с позывным Гума, несмотря на сопротивление врага, продолжал прицельно вести огонь по укрытиям ВСУ. Этим отчаянным рывком танкисты проложили путь нашим штурмовым группам.

«Никакого геройства нет. Долг. Что от нас требовали, мы сделали. И делаем, и будем делать», - подчеркнул Гума.

На охоту за нашими танками противник часто отправляет дроны-камикадзе. Боевые машины уже не похожи сами на себя из-за дополнительных защитных элементов. Инженерная мысль на месте не стоит. Например, на этом Т-80 - специальная рама с креплениями для установки древесных веток.

После боевого выхода танк отправился на технический осмотр в один из прифронтовых районов. Уже через несколько дней его экипаж снова вернется на передовую.

Ранее российские военнослужащие захватили танк Т-64 ВСУ. Его планируют отремонтировать и отправить в одно из подразделений армейского корпуса группировки войск «Восток».

Материал подготовили Роман Закурдаев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.