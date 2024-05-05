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Российские военные захватили украинский танк Т-64

Его отремонтируют и отправят в одно из подразделений армейского корпуса группировки войск «Восток».
2024-05-05 08:14:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Парк трофейной техники группировки войск «Восток» пополнился украинским танком Т-64. Его при помощи ударных FPV-дронов остановили на линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении специальной операции.

После нанесения удара беспилотником и подрыва на мине экипаж бросил подбитую машину и убежал. Российские бойцы ночью эвакуировали танк. Его отправили на сборный пункт поврежденных машин.

Т-64 восстановят и отправят в одно из подразделений армейского корпуса группировки войск «Восток». Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Машина попала на мину, слетела гусеница. Снаружи она не сильно пострадала. Внутри вся целая. Восстановим в ближайшее время, и она будет выполнять уже наши задачи», - рассказал боец с позывным «Колесо».

Специалисты подразделения технического обеспечения группировки войск «Восток» могут быстро вернуть в строй неисправные боевые машины и вооружение вне зависимости от повреждений. У них есть все необходимое для ремонта даже в полевых условиях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #дроны #восстановление #восток #т-64 #трофей #экипаж #Ремонт
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