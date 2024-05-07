На инаугурацию Путина прибыли участники СВО и их родные

Андреевский зал, где сегодня в полдень пройдет церемония инаугурации президента России Владимира Путина, постепенно заполняется людьми. Многие приехали заранее, чтобы занять места в первых рядах.

На церемонию прибыли и участники специальной военной операции, а также их родственники, в том числе и матери бойцов. В ближайшее время в зал прибудут и приглашенные представители дипмиссий, для которых будет выделено отдельное место.

Напомним, что церемония инаугурации начнется 7 мая в полдень. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, церемония пройдет стандартно, но в ней «будут определенные нюансы». В связи с проведением церемонии с 8 утра в центре столицы перекрыто движение по ряду улиц.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на инаугурации Путина будут присутствовать представители дипмиссий всех аккредитованных в России стран. Иностранных гостей не будет, так как это мероприятие внутригосударственного характера.