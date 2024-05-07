Министр транспорта Башкирии Клебанов задержан за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Уфе главу Минтранса Александра Клебанова за получение взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, подробности уголовного дела, в рамках которого произведено задержание подозреваемого, не указываются.

Сообщается, что задержанного отстранили от должности сразу после задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Александра Клебанова назначили главой Минтранспорта и дорожного хозяйства республики в декабре 2022 года после отставки его предшественника Александра Булушева. Ранее задержанный занимал пост министра транспорта Пермского края с 2018 по 2021 год.