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Министр транспорта Башкирии Клебанов задержан за взятку

Подробности уголовного дела не приводятся.
Глеб Владовский 2024-05-07 09:03:51
© Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Уфе главу Минтранса Александра Клебанова за получение взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, подробности уголовного дела, в рамках которого произведено задержание подозреваемого, не указываются.

Сообщается, что задержанного отстранили от должности сразу после задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Александра Клебанова назначили главой Минтранспорта и дорожного хозяйства республики в декабре 2022 года после отставки его предшественника Александра Булушева. Ранее задержанный занимал пост министра транспорта Пермского края с 2018 по 2021 год.

#Задержание #Башкирия #взятка #минтранс башкирии
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