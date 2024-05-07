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Площадь природных пожаров в ЕАО превысила 19 тысяч гектаров

Четвертый класс пожарной опасности введен в Еврейской автономной области.
Услада Дубинина 2024-05-07 10:07:28
© Фото: МЧС РФ

Площадь восьми природных пожаров в ЕАО превысила 19 тысяч гектаров, об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. В регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности, специалисты прогнозируют высокую вероятность пожаров.

«За минувшие сутки огнеборцы ликвидировали 24 раза горение сухой травы и мусора», - сказано в сообщении территориального управления МЧС.

Для ликвидации пожара привлечены 168 человек и 23 единицы техники. В тушении огня помогают 24 специалиста из резерва Бурятии, из Амурской области - 19 человек, 25 огнеборцев из резерва Абакана и 22 специалиста с Приморской авиабазы.

В Иркутской области пожар уничтожил 25 домов в Братском районе и городе Вихоревка. Мэр района Александр Дубровин сообщил о двух погибших и четырех пострадавших. В Иркутской области введен режим ЧС регионального масштаба.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #ЕАО #огнеборцы
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