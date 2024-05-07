СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Клебанова за получение взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова по подозрению в получении взятки. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор» и неназванная коммерческая организация заключили соглашение о транспортировке материалов.

«Подозреваемый, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным с АО "Башкиравтодор" договорам», - говорится в заявлении.

В комитете отметили, что Клебанов в случае отказа грозился создать искусственные препятствия в получении оплаты. Сам факт совершения преступления выявили сотрудники регионального СК РФ.

Ранее сообщалось о задержании Клебанова и дальнейшем его отстранении от должности.