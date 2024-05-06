Число пострадавших при атаке дронов под Белгородом выросло до 35, двое из них дети

Число пострадавших при атаке дронов в Белгородской области выросло до 35, двое из них дети. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, два автомобиля, которые везли сотрудников предприятия на работу, подверглись атаке дронов-камикадзе.

«По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция», - уточнил глава области.

В свою очередь в СК РФ заявили, что будет проводиться расследование по факту нападения ВСУ на территорию Белгородской области.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате атаки украинских беспилотников по гражданскому автотранспорту.