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Шесть человек погибли, более 30 пострадали при атаке дронов ВСУ под Белгородом

Украинские боевики атаковали гражданский автотранспорт в регионе.
Глеб Владовский 2024-05-06 09:17:15
© Фото: vvgladkov, telegram

Дроны ВСУ атаковали гражданский автотранспорт в Белгородской области, в результате шесть человек погибли, еще свыше 30 пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК "Агро-Белгорье", перевозившие сотрудников свинокомплекса», - говорится в сообщении.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, 3 мая в результате атаки дрона-камикадзе по Шебекино загорелся резервуар для хранения газа на одной из автозаправок.

 

#белгородская область #пострадавшие #атаки всу
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