Шесть человек погибли, более 30 пострадали при атаке дронов ВСУ под Белгородом

Дроны ВСУ атаковали гражданский автотранспорт в Белгородской области, в результате шесть человек погибли, еще свыше 30 пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК "Агро-Белгорье", перевозившие сотрудников свинокомплекса», - говорится в сообщении.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, 3 мая в результате атаки дрона-камикадзе по Шебекино загорелся резервуар для хранения газа на одной из автозаправок.