В Шебекино загорелся резервуар для хранения газа после атаки ВСУ

Украинские боевики ударили дроном-камикадзе по автомобильной газозаправочной станции в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она успела самостоятельно эвакуироваться и не пострадала.

Гладков добавил, что в результате взрыва загорелся резервуар для хранения газа. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.