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В Шебекино загорелся резервуар для хранения газа после атаки ВСУ

По словам губернатора Белгородской области, в результате удара украинских боевиков по автомобильной газозаправочной станции никто не пострадал.
Максим Крюков 2024-05-03 10:46:03
© Фото: belgorod01, Telegram

Украинские боевики ударили дроном-камикадзе по автомобильной газозаправочной станции в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она успела самостоятельно эвакуироваться и не пострадала.

Гладков добавил, что в результате взрыва загорелся резервуар для хранения газа. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

#пожар #белгородская область #ВСУ #ЧП #удар #дрон-камикадзе #шебекино
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