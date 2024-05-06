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Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в 4 километра

Очередной выброс произошел на курильском острове Парамушир.
Глеб Владовский 2024-05-06 08:51:18
© Фото: С. Лакомов, Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, Телеграм

Новый выброс пепла из вулкана Эбеко произошел на курильском острове Парамушир - его высота достигла четырех километров. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

«6 мая 2024 года, 16.12, время камчатское (07.12 мск. - Прим. ред.). Вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4 тыс. м над уровнем моря», - говорится в заявлении.

По данным ТАСС, в регионе для авиации введен оранжевый код опасности - он означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения. 

Расположенный в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского вулкан Эбеко имеет высоту 1 156 метров. Время от времени он выбрасывает пепел на большую высоту. Ранее сообщалось о выбросе столба пепла на высоту в три километра.

#в стране и мире #Курильские острова #Камчатка #выброс пепла #вулкан Эбеко
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