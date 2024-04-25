Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три км

На одном из островов Курильской гряды - Парамушир - вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, о выбросе пепла сообщила сахалинская группа оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН. По ее данным, шлейф от пепла распространился на расстояние свыше пяти километров в северо-восточном направлении.

«Произошел пепловый выброс на высоту 3 километров над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров», - указали в пресс-службе МЧС.

Также уточняется, что, согласно информации ЕДДС Северо-Курильска, пеплопад не произошел, а запах сероводорода не ощущался. При этом нет угроз для жизнедеятельности населения.

Вулкан Эбеко имеет высоту 1156 метров и расположен в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Периодически он производит выбросы пепла. Последний раз это произошло 10 апреля, тогда столб пепла был высотой в 2,5 километра.