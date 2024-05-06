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Врач Малоземов раскрыл опасность использования алюминиевой посуды

По словам эксперта, людям с заболеваниями почек не рекомендуется пользоваться приборами из этого металла.
Глеб Владовский 2024-05-06 07:30:56
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Использование алюминиевой посуды следует свести до минимума людям, страдающим заболеваниями почек. Об этом рассказал в интервью Радио Sputnik ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

По словам эксперта, этот металл имеет свойство чаще всего вступать в реакцию с некоторыми продуктами и тем самым попадать в пищу. Чаще всего это происходит с кислотосодержащей едой, такой как варенье или томатный соус.

«Такого рода продукты приводят к тому, что в еде повышается количество алюминия. Подавляющая часть этого металла не усваивается из еды, она просто транзитом проходит через кишечник», - рассказал врач.

Малоземов подчеркнул, что в детском общепите запрещено использование столовых приборов из алюминия, поскольку некоторые несовершеннолетние могут страдать от почечной недостаточности.

При этом он добавил, что в остальных случаях такая посуда безвредна, поскольку ее покрывают особым составом.

Ранее ученые рассказали об опасности использования пластиковой посуды.

#в стране и мире #алюминий #заболевание почек #алюминиевая посуда
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