Ученые обнаружили смертельную опасность пластиковой посуды

Пока весь мир бросил силы на борьбу с ковидом, ученые продолжают разоблачать невидимых врагов, созданных рукой человека. Американский научный журнал публикует исследование с убийственным заголовком: «Фталаты = преждевременная смерть».

«Фталаты - это синтетические химические вещества на основе фталевой кислоты, и их используют в пластике, чтобы придать ему ту самую гнущуюся и эластичную форму», - рассказал экоактивист Джефф.

Более 100 тысяч летальных случаев в США за год связаны именно с этим химическим соединением. Это и урон мировой экономике - внезапный и массовый уход из жизни оценили в полсотни миллиардов долларов. Но бизнес - дело тонкое. Хорошая выручка у бизнесменов, чей продукт содержит токсин - обувь, одежда, стройматериалы, косметика, медоборудование - география обитания фталатов широкая.

«Фталаты используются в духах, они стабилизаторы запаха, фталаты используются во всех видах пластика. Если у нас ,например, пластиковый стакан с фталатами, то через время, вода, которая долго стояла в стакане начинает насыщаться фталатами», - рассказала младший научный сотрудник химического факультета МГУ им. Ломоносова Елена Петрова.

И здесь уже срабатывает накопительный эффект. Смертельную дозу ученые пока не подсчитали. Зато многочисленные исследования расширяют список заболеваний: от проблем с щитовидной железой до астмы и ринита.

«Одно из новых исследований показало - у женщин, которые в своей рутинной жизни используют в два раза больше продуктов с содержанием этих химических элементов, рождаются дети с задержками в речевом развитии», - отметила дефектолог и логопед Кристи Чирп.

А тут еще и производители детских игрушек «нахимичили». Всеми любимые резиновые утки, пустышки, «прорезыватели для зубов» - внутри этих продуктов все те же фталаты и порой в опасном количестве. На Западе такой товар приравнивается к нелегальному.

«В конгрессе США приняли закон, запрещающий продавать детские игрушки с содержанием фталатов, по крайне мере те товары, которые предназначены детям до пяти лет. На этом примере сейчас учится и европейское сообщество», - рассказал журналист Марк Шапиро.

Панацеей может стать и разумное потребление. Франция со следующего года отказывается от пластиковой тары для фруктов и овощей. На смену приходит биоразлагаемая посуда - уже не просто тренд, а спасение для нашей планеты. И в России это встречается все чаще.

Тарелки и в быту симпатичны и пахнут злаками - целиком съедобные. А вот столовые приборы, которые сделаны из древесины, крахмала и целюлозы через 3-4 года полностью исчезнут с планеты - настоящее лакомство для микроорганизмов, которые проживают в почве.

В одной из лабораторий института Плеханова экспериментируют с посудой будущего: основой может стать любая органика, вплоть до шелухи семечек. И все гениальное - просто. Потребительская цепь замыкается. Природную тару можно смело выбрасывать - бактериям на корм. Добавка «А-ля Натурэль» и есть ключевой элемент в разложении наших отходов. Такие товары значительно снизят нагрузку на экосистему, а «океаны мусора» и вовсе смогут исчезнуть.

«Если перевести на естественные условия, то за год эта пленка теряет 45% по массе. То есть она разрушается на мелкие фрагменты и крахмальная составляющая выедается», - рассказал ведущий научный сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Ольхов.

Уже через год ученые Плехановки смогут завершить исследования и перейти к стадии реализации проекта.