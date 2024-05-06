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В Бразилии до 75 выросло число жертв наводнений, еще 100 без вести пропали

Порядка 75 погибли, более 100 пропали без вести и еще 80 тысяч вынужденно покинули свои дома по причине наводнений в Бразилии.
Дарина Криц 2024-05-06 06:05:28
© Фото: © Gilvan RochaAgencia Brasil XinHua Global Look Press

Из-за наводнения на юге Бразилии порядка 75 человек погибли и еще 101 считается пропавшим без вести.

При этом власти штата Риу-Гранди-ду-Сул заявили, что 80 тысяч человек вынужденно покинули дома по причине прибывающей воды, которая прошла по граничащему с Аргентиной и Уругваем штату. Об этом сообщило издание The Guardian.

«В настоящее время известно, что в результате наводнения в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул погибли 75 человек, а более 100 человек остаются пропавшими без вести», - уточнили журналисты со ссылкой на местное управление гражданской обороны.

В воскресенье, 5 мая, президент Лула да Силва и члены его правительства прибыли в пострадавший от наводнения Риу-Гранди-ду-Сул, чтобы обсудить с региональными властями объем работ по восстановлению штата.

По состоянию на 4 мая, в результате наводнений в Бразилии погиб 41 человек. В некоторых городах большинство улиц находится под водой, разрушены дороги и мосты. При этом шторм вызвал оползни и частичное обрушение конструкции плотины на небольшой гидроэлектростанции.

#в стране и мире #Наводнение #Бразилия #Лула да Силва #пропали без вести
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