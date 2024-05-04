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В Бразилии из-за проливных дождей погиб 41 человек

В ряде городов затоплено большинство улиц, разрушены дороги и мосты.
Сергей Лебедев 2024-05-04 09:07:01
© Фото: SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISAO © Видео: SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISAO

В результате проливных дождей, обрушившихся на самый южный штат Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул, погиб 41 человек. Еще 68 пропали без вести. Об этом сегодня сообщили в службе гражданской обороны региона.

Отмечается, что в ряде городов затоплено большинство улиц. Разрушены дороги и мосты. Также шторм спровоцировал оползни и частичное обрушение конструкции плотины на небольшой гидроэлектростанции.

Власти заявили, что еще одна плотина в городе Бенту-Гонсалвис тоже находится под угрозой. Живущим поблизости людям приказали немедленно эвакуироваться.

«Это не просто еще одна критическая ситуация. Это самый критический случай, который был зарегистрирован в штате», - заявил губернатор Эдуардо Лейте.

В общей же сложности от проливных дождей пострадали 265 из 497 муниципалитетов Риу-Гранди-ду-Сул.

#в стране и мире #Наводнение #Бразилия #ЧП #паводок #дожди #бедствие #Риу-Гранди-ду-Сул
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