Десантники обнаружили с помощью БПЛА Zala и уничтожили «Ланцетом» три танка ВСУ

На боевом дежурстве в зоне спецоперации расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов Zala обнаружили три украинских танка и помогли поразить их барражирующими боеприпасами «Ланцет». На опубликованных кадрах - работа подразделений беспилотной авиации Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ Южной группировки войск.

Оператор беспилотника во время полета над территорией, контролируемой украинскими боевиками, обнаружил два танка противника, которые вели огонь по нашим позициям. Танки находились в лесопосадке в районе Клещеевки, к югу от Артемовска. Их координаты передали на командный пункт, где приняли решение уничтожить цели боеприпасами «Ланцет». Расчет БПЛА Zala скорректировал заход «Ланцетов» на цели и зафиксировал поражение танков.

Аналогичным способом был поражен еще один танк ВСУ в ночное время. Для наведения и фиксации поражения был применен тепловизор, установленный на беспилотнике Zala.

Расчеты Zala в зоне СВО работают круглые сутки. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами, в том числе мощной камерой и тепловизором

Ранее операторы FPV-дронов ЗВО вскрыли и уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ. На видео показана работа наших бойцов по подготовке и запуску дрона.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.