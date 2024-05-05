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Автоэксперт Кадаков назвал ошибку, которую совершают 90% водителей

Также собеседник телеканала перечислил популярные ошибки опытных автовладельцев, например, непонимание дистанции и скорости, тем более в условиях изменения погоды или времени суток.
Ирина Егорова 2024-05-05 16:32:45
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Когда стаж водителя приближается к году, повышается вероятность совершения первых ошибок на дороге, так как автовладельцы начинают считать себя опытными, хотя таковыми еще не являются. Этот факт доказан статистически, заявил в разговоре со «Звездой» автоэксперт Максим Кадаков. Также он перечислил самые популярные ошибки опытных водителей. Первая - это непонимание реальной дистанции и скорости движения.

«Не всегда водитель отдает себе отчет, насколько быстро, на какой дистанции на такой скорости он может остановиться, если вдруг что-то произойдет. Когда штатная ситуация - все хорошо, но, однажды, происходит внештатная ситуация, например, выезжает трактор. Люди не всегда оценивают реальный тормозной путь, который необходим, особенно, на разных покрытиях и в скользкое время», - пояснил эксперт.

По его словам, ситуация может усугубиться в случаях изменений погодной обстановки или смены времени суток. Эти условия нужно учитывать.

«Туман, дождь, сумерки - утренние или вечерние, ночное время. Надо учитывать дистанцию обнаружения вдруг какого-то препятствия в виде медленного авто, выезжающего авто», - подчеркнул Кадаков.

Второй распространенной ошибкой уже опытных автовладельцев является игнорирование обстановки «по бокам», в частности, с второстепенных дорог.

Кроме того, опытные водители часто совершают ошибки при обгоне, который связан с выездом на полосу встречного движения, так как неадекватно оценивают время для обгона, уточнил Кадаков. Здесь необходимо учитывать скорость машины, которую ты обгоняешь, свою скорость и той машины, которая едет навстречу.

«Это очень важное свойство, которое дано не всем и дается не сразу», - считает эксперт.

Ошибка, которую совершают примерно 90 процентов опытных водителей - это движение на очень близкой дистанции к впереди идущему автомобилю. Когда, буквально, водитель приклеивается, практически «висит на бампере». Любое экстренное торможение и человек не успевает среагировать. Он порекомендовал соблюдать дистанцию примерно вполовину от скорости, например, при скорости 100 км/ч надо держать дистанцию 50 метров.

Также, судя по словам Кадакова, чаще всего аварии случаются с машинами серого цвета, так как сливаются с асфальтом. Что касается ремней безопасностей, перевозки детей без кресел и езде на автомобиле без ближнего света, с целью экономии на лампочках, то это, по мнению эксперта, нельзя отнести к ошибкам. Так как это целенаправленное действие и пренебрежение правилами безопасности.

#водители #наш эксклюзив #автовладельцы #дистанция #правила дорожного движения #ошибки
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