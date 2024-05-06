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Число погибших при атаке дронов ВСУ в Белгородской области выросло до семи

По данным «Агро-Белогорья», все погибшие находились в автомобилях компании.
Глеб Владовский 2024-05-06 10:46:29
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Число погибших при атаке дронов на автомобили в Белгородской области выросло до семи. Об этом сообщили в группе компаний «Агро-Белогорье».

«В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов», - цитирует заявление компании РИА Новости.

В «Агро-Белогорье» подчеркнули, что информация по погибшим будет уточняться.

Ранее сообщалось о гибели шести человек и ранении еще 35 мирных жителей в результате атаки украинских дронов-камикадзе по гражданскому автотранспорту, перевозившему сотрудников предприятия на работу.

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