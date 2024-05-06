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Госдеп заявил о ясной позиции Байдена не отправлять войска на Украину

Миллер отказался комментировать слова президента США.
Мария Зайцева 2024-05-06 22:30:12
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Президент США Джо Байден отчетливо дал понять, что Вашингтон не будет отправлять свои силы на Украину. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости с ссылкой на официального представителя Государственного департамента США Мэттью Миллера.

Миллер на брифинге отказался комментировать слова законодателя и заявил о понятной позиции Байдена по вопросу об отправке сил США в Киев.

Ранее бывший президент Штатов Дональд Трамп сравнил администрацию действующего американского лидера Джо Байдена с гестапо.

#в стране и мире #войска #Украина #сша #Джо Байден #Госдеп США #Мэттью Миллер
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