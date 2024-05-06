Госдеп заявил о ясной позиции Байдена не отправлять войска на Украину

Президент США Джо Байден отчетливо дал понять, что Вашингтон не будет отправлять свои силы на Украину. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости с ссылкой на официального представителя Государственного департамента США Мэттью Миллера.

Миллер на брифинге отказался комментировать слова законодателя и заявил о понятной позиции Байдена по вопросу об отправке сил США в Киев.

Ранее бывший президент Штатов Дональд Трамп сравнил администрацию действующего американского лидера Джо Байдена с гестапо.