Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сравнил администрацию действующего американского лидера Джо Байдена с гестапо (государственная тайная полиция в нацистской Германии. - Прим. ред.). Такое заявление экс-глава Белого дома сделал на частном мероприятии в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает телеканал NBC News.

«Эти люди управляют гестаповской администрацией. И это единственное, что у них есть. И, по их мнению, это единственный способ победить», - передает RT.

Кроме того, 77-летний кандидат в президенты от Республиканской партии назвал своего 81-летнего оппонента «худшим президентом в истории страны», а также крайне некомпетентным и «чертовски кривым». Досталось и Джеку Смиту, специальному прокурору Министерства юстиции США, который ведет два дела в отношении Трампа. Политик считает спецпрокурора «злым головорезом» и «невменяемым».

Ранее газета The New York Times написала, что Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства намерен назначить специального прокурора для уголовного преследования Джо Байдена за все преступления, совершенные им на президентском посту. Отмечается, что 45-й президент США в своей предвыборной компании объявил о готовности преследовать по закону Байдена и его семью, используя тем самым правовую систему Соединенных Штатов в качестве «оружия политического возмездия».