МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

Дональд Трамп снова обрушился с критикой на администрацию Джо Байдена.
Максим Крюков 2024-05-05 08:42:15
© Фото: IMAGO Niyi Fote Global Look Press

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сравнил администрацию действующего американского лидера Джо Байдена с гестапо (государственная тайная полиция в нацистской Германии. - Прим. ред.). Такое заявление экс-глава Белого дома сделал на частном мероприятии в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает телеканал NBC News.

«Эти люди управляют гестаповской администрацией. И это единственное, что у них есть. И, по их мнению, это единственный способ победить», - передает RT.

Кроме того, 77-летний кандидат в президенты от Республиканской партии назвал своего 81-летнего оппонента «худшим президентом в истории страны», а также крайне некомпетентным и «чертовски кривым». Досталось и Джеку Смиту, специальному прокурору Министерства юстиции США, который ведет два дела в отношении Трампа. Политик считает спецпрокурора «злым головорезом» и «невменяемым».

Ранее газета The New York Times написала, что Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства намерен назначить специального прокурора для уголовного преследования Джо Байдена за все преступления, совершенные им на президентском посту. Отмечается, что 45-й президент США в своей предвыборной компании объявил о готовности преследовать по закону Байдена и его семью, используя тем самым правовую систему Соединенных Штатов в качестве «оружия политического возмездия».

#в стране и мире #Дональд Трамп #Джо Байден #администрация США #сравнение #гестапо
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049