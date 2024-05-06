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Специалисты из Ростова показали, как создают протезы для участников СВО

Бывший участник СВО Сергей Сазонов открыл протезно-ортопедический центр в Ростове-на-Дону, где потерявших конечность бойцов возвращают к полноценной жизни.
Игнат Далакян 2024-05-06 21:07:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ростове-на-Дону участников СВО возвращают к полноценной жизни и вселяют надежду в то, что она возможна даже после тяжелейших ранений.

Уверенная походка, быстрый шаг. О том, что Сергей ходит на протезе - понимаешь, только когда он сам показывает конструкцию. Воспринимает протез уже как обувь, сшитую по персональному заказу. В которой проводит жизнь на бегу - ездит на дальние расстояния на машине, путешествует. И самое главное - помогает и мотивирует других людей встать на ноги.

«Ноги и стопы сам на себе проверяю, чтобы мог ребятам рассказать как она действует», - рассказал он.

Сергей - ветеран боевых действий. Служил в разведподразделении. Ногу потерял в Сирии. Тот роковой день помнит поминутно.

«Шел когда - смотрел под ноги - наступил краешком ботинка, увидел взрыв, потом темно», - рассказал основатель протезно-ортопедического центра Сергей Сазонов.

Через полгода после ранения Сергей восстановился, научился практически бегать на протезе и отправился вновь в Сирию. Затем - командировки в Ливию, Центральную Африку, Мозамбик и в зону специальной военной операции. Где он получил второе ранение.

«Ты просто не думаешь о том, что у тебя ноги нет. Живешь так, как все, ничем не отличаясь», - поделился Сергей.

А теперь Сергей помогает другим вернуться к жизни. Открыл уникальную мастерскую, где создают самые современные протезы. Работа филигранная.

Каждый электронный протез здесь программируют. Для этого вносят индивидуальные параметры - информацию, о росте, весе и уровне ампутации пациента. Все манипуляции занимают несколько минут. После этого конструкция начинается выполнять все
функции, а человек может комфортно ходить.

Создают и целые программы для помощи людям с тяжелейшими минно-взрывными травмами. Участие в них - абсолютно бесплатное.

Дорогостоящие протезы изготавливают прямо в центре. Работа ручная, поэтому процесс небыстрый. Техник-протезист Никита Степнов как никто другой понимает важность изделия - сам, будучи добровольцем в ЛНР, в 2017 году потерял ногу.

«Бывают такие вопросы, которые человек без протеза - может не понимать. В плане фантомных болей и тому подобного», - сказал Никита Степнов.

Как только протез готов - в дело вступают врачи-реабилитологи. Рассказывают все тонкости пациентам. Благодаря такой «реабилитации под ключ» - количество людей, которые начали новую жизнь - постоянно растет.

Это уже 10-я выездная программа, в ходе которой участникам СВО и пострадавшим жителям Донбасса помогают добраться до Ростова-на -Дону, оформить здесь необходимые документы, получить протез и пройти реабилитацию. Следующая поездка по планам организаторов состоится уже в этом месяце.

Ранее глава Попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу рассказала о закупке протезов для жителей новых регионов. Для более эффективной работы фонд «Орион» создал фокус-группу из пациентов, которым предоставили несколько протезов для сбора отзывов.

#Ростов-на-Дону #наш эксклюзив #протезы #участники СВО #протезно-ортопедический центр
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