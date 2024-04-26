Ксения Шойгу рассказала о закупке протезов для жителей новых регионов

Фонд гуманитарных инициатив «Орион» по просьбе жителей новых регионов России начал закупку протезов. На сегодняшний день уже 20 человек получили устройства, в этом году это число доведут до сотни. Об этом рассказала глава Попечительского совета фонда Ксения Шойгу.

«К нам по нескольким каналам пришла информация, что люди по разным причинам не могут обеспечить себя протезами с помощью стандартных процедур. Ведь протез делается под конкретного человека и может быть очень дорогим, поэтому многим, чтобы его купить, нужна помощь или государства, или специализированного фонда. Вот мы и будем выступать таким фондом. Пока мы обеспечили протезами 20 человек, в этом году планируем довести эту цифру до 100», - рассказала Ксения Шойгу в интервью изданию «Коммерсантъ».

Для более эффективной работы фондом была создана фокус-группа из пациентов госпиталей. Им были предложены несколько протезов для тестирования - как российского, так и иностранного производства. Затем фонд закупает самые лучшие устройства на основе собранных отзывов.

«Если мы подтвердим, что действительно российские протезы ничуть не хуже немецких или через какую-то итерацию они будут ничуть не хуже немецких, то тогда мы абсолютно точно, с одной стороны, инвестируем в собственную экономику и в ее развитие, а с другой стороны, мы просто больше протезов закупим», - сказала Ксения Шойгу.

Цель фонда - выдать протезы наибольшему числу людей, отметила Шойгу. Фонд также помогает медицинским учреждениям новых регионов. Волонтеры уже поставили в Амвросиевский центр реабилитации автомобиль, модернизированный для транспортировки лежачих пациентов и колясочников.

Основанный полтора года назад фонд «Орион» начал свою работу с организации праздников и раздачи подарков для детей из новых регионов. Затем жители обратились к волонтерам с просьбой помочь с ремонтом школ, пострадавших от обстрелов украинских боевиков. Помимо этого, фонд инициировал закупку нового спортинвентаря для образовательных учреждений.