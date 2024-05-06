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Посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии

Посла вызвали в связи с кибератаками на учреждения и критически важную инфраструктуру Чехии.
Мария Зайцева 2024-05-06 19:59:45
© Фото: Fotostand Dostmann Globallookpress

Посла России в Чехии Александра Змеевского 6 мая вызвали в МИД республики из-за обвинений в адрес Москвы по подозрению в кибератаках на критически важную инфраструктуру. Об этом сообщает Чешское информационное агентство с ссылкой на МИД страны.

Глава Министерства иностранных дел Ян Липавский вызвал посла РФ в связи с кибератаками, информацию об этом ČTK подтвердил представитель министерства Даниэл Дрейк. В сообщении также упоминается о подобном шаге со стороны Германии на прошлой неделе.

По словам Липавского, в МИД призвали Россию воздержаться от подобных действий, противоречащих стандартам ООН и обязательствам федерации.

Ранее в понедельник в МИД России были вызваны послы Великобритании и Франции.

#в стране и мире #кибератаки #Посол России #МИД Чехии #Ян Липавский
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