Посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии

Посла России в Чехии Александра Змеевского 6 мая вызвали в МИД республики из-за обвинений в адрес Москвы по подозрению в кибератаках на критически важную инфраструктуру. Об этом сообщает Чешское информационное агентство с ссылкой на МИД страны.

Глава Министерства иностранных дел Ян Липавский вызвал посла РФ в связи с кибератаками, информацию об этом ČTK подтвердил представитель министерства Даниэл Дрейк. В сообщении также упоминается о подобном шаге со стороны Германии на прошлой неделе.

По словам Липавского, в МИД призвали Россию воздержаться от подобных действий, противоречащих стандартам ООН и обязательствам федерации.

Ранее в понедельник в МИД России были вызваны послы Великобритании и Франции.