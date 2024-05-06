Уволенные сотрудницы скандального конезавода на Ставрополье попросили о помощи

Сотрудницы конезавода на Ставропольском крае рассказали журналистам о гибели лошадей, за это их уволили. Сейчас женщины пытаются добиться справедливости.

Работница Наталья рассказала «Звезде», что она работала без выходных и исполняла все свои обязанности. Несмотря на это, женщину уволили без объяснения причин.

По словам депутата Владимира Бурмистрова, увольнения незаконные и этим поступком руководство завода только «закапывает» себя. Так как в его отношении уже ведется проверка Следственного комитета по делу о жестоком обращении с животными. Бурмистров заявил, что депутатские запросы в прокуратуру и трудовую инспекцию уже направлены.

Ранее зоозащитники опубликовали кадры погибших лошадей и их останков на конном заводе в Ставропольском крае, там находится поголовье Терской породы. Она была создана еще по инициативе Маршала Буденного. Появилась информация, что животных не пасут и не кормят, выявили дефицит кормов и обнаружили истощенных лошадей.