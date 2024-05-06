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Уволенные сотрудницы скандального конезавода на Ставрополье попросили о помощи

Сотрудниц конного завода на Ставрополье уволили за интервью, где они рассказали о не подлежащем содержании лошадей.
Мария Зайцева 2024-05-06 19:06:18
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудницы конезавода на Ставропольском крае рассказали журналистам о гибели лошадей, за это их уволили. Сейчас женщины пытаются добиться справедливости.

Работница Наталья рассказала «Звезде», что она работала без выходных и исполняла все свои обязанности. Несмотря на это, женщину уволили без объяснения причин.

По словам депутата Владимира Бурмистрова, увольнения незаконные и этим поступком руководство завода только «закапывает» себя. Так как в его отношении уже ведется проверка Следственного комитета по делу о жестоком обращении с животными. Бурмистров заявил, что депутатские запросы в прокуратуру и трудовую инспекцию уже направлены.

Ранее зоозащитники опубликовали кадры погибших лошадей и их останков на конном заводе в Ставропольском крае, там находится поголовье Терской породы. Она была создана еще по инициативе Маршала Буденного. Появилась информация, что животных не пасут и не кормят, выявили дефицит кормов и обнаружили истощенных лошадей.

#увольнение #ставропольский край #Депутат #наш эксклюзив #лошади #Владимир Бурмистров
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