Зоозащитники обвинили конезавод в Ставрополье в гибели лошадей

Несколько лошадей погибли на конезаводе в Ставропольском крае. Все началось после того, как зоозащитники опубликовали в соцсетях шокирующие кадры с истощенными лошадьми Терской породы. Люди утверждают - животных заморили голодом. В таком состоянии лошади якобы находятся несколько месяцев. По словам зооактивистов, овес и сено сюда не завозят, чистую воду не наливают. Трупы погибших животных лежат прямо на земле. Останки позже на ферме решили сжечь вместе с покрышками. То, что останки животных были сожжены, на конном заводе подтверждают, но объясняют это иначе.

«По халатности работников несвоевременно были утилизированы эти лошади. Какое-то время, да, они лежали. Есть специальное место для захоронения. Были сожжены тела, определенным образом обработана территория», - заверил представитель ПКЗ «Ставропольский» Андрей Ершов.

Сотрудники и вовсе назвали фейком новости о том, что животных заморили голодом на заводе. Погибли лошади не от условий содержания, говорят сотрудники, а от естественных причин.

«У нас в этом году пало, на данный момент, девять лошадей. Среди них лошади присутствуют 99-го года, 2001, 2003, 2006 года. Это лошади, которым 20, за 20 лет. Это естественное для них состояние, когда в старости лошадь погибает», - уверен зоотехник и селекционер Абдула Омаров.

Лошади эти Терской породы. На такой Маршал Жуков принимал Парад Победы в Москве 24 июня 1945-го года. Выведена она была специально для комплектования кавалерии Красной Армии отечественными животными с лучшими качествами, чем у зарубежных. В мире таких около 400. Основное поголовье - 172 лошади - на конном заводе в Ставропольском крае. И условия содержания им нужны также особые.

«Кормление, тренинг, уход за копытами и в общем и целом - масса мероприятий, которая зоотехнически правильно должны проводиться на конных заводах. Я считаю, что наш край - достаточно еды, сена, овса и всего остального, что мы здесь производим и являемся лидером в стране, мне кажется, это говорит само за себя», - отметила главный зоотехник Терского конного завода №169 Ольга Бирюкова.

В каких условиях лошади содержаться сейчас, уже проверяет Следственный комитет. А на обращение местных жителей ответили в Госдуме России.

«Проверка проводится по заявлениям. Обращение граждан поступило - мы сразу же отреагировали, инициировали проверочное мероприятие. Сейчас процессуальные действия со стороны МВД будут проведены», - сказал депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.

Проверил условия жизни лошадей и Россельхознадзор. И нашел там многочисленные нарушения: помещения для содержания животных не пригодны, а корм небезопасный. Против конного завода уже возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.