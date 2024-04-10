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В Кремле выразили надежду на скорую встречу Путина и Пашиняна

Песков подчеркнул, что очень трудно переоценить важность отношений между двумя государствами.
Глеб Владовский 2024-04-10 13:54:51
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на встречу российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в обозримом будущем.

Он также подчеркнул, что Армения является близким партнером и союзником России.

«Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, и конечно же исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить. Разумеется, в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то проблемы», - цитирует спикера Кремля РИА Новости.

Песков также выразил надежду на то, что на все сложные моменты в отношениях, которые появились относительно недавно, найдется решение.

«И, конечно, мы исходим из того, что все сложные моменты наших двусторонних отношений, кои появились за последнее время, будут как раз в рамках такого диалога находить свое разрешение», - заключил он.

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о сложности российско-армянских отношений. При этом он подчеркнул, что важность диалога с Россией для республики трудно переоценить.

#в стране и мире #Никол Пашинян #Дмитрий Песков #российско-армянские отношения
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